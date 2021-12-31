Завершена реконструкция гимназии №11 — старейшей в Пятигорске

Оформляется пакет разрешительной документации, и уже в середине февраля ребята вновь сядут за парты. А сегодня на объекте побывали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Напомним, здание гимназии, построенное в начале XX века — памятник архитектуры, восстанавливали его в рамках нацпроекта «Образование».

В ходе реконструкции межэтажные турлучные перекрытия в здании заменены на железобетонные, установлен внутренний каркас, усилен фундамент — гимназия теперь полностью отвечает нормам сейсмоустойчивости. Проработаны вопросы тепло-, водо- и электроснабжения. Закуплено учебное и спортивное оборудование, оснащение пищеблока. Отреставрирована входная группа и фасад гимназии, восстановлены утраченные с течением времени элементы, оборудована современная спортплощадка.

— Объект был сложный, работали над ним около трех лет, были проблемы с подрядчиком, но самое главное – мы добились поставленной цели: все работы выполнены качественно, замечания полностью устранены, — отметил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. — Думаю, подход мы выбрали правильно: строить тщательно, не на скорую руку, ответственно, без недоделок. И результат – красивое и функциональное здание, действительно достойное образовательное учреждение.

После экскурсии по гимназии впечатлениями поделился губернатор Владимир Владимиров:

— Домашняя, уютная обстановка: светлые кабинеты, хорошие двери, внутренняя отделка красивая. Очень бы хотелось, чтобы ребята пришли сюда и не захотели уходить!