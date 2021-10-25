Заявку на вывоз листвы — в службу микрорайона!

И снова владельцы частных домов разводят дымные костры из листвы (и не только!) на придомовых территориях или обочинах дорог. Хотя сжигание листвы, веток и любого мусора на территории города запрещено Правилами благоустройства Пятигорска.

— Можно гоняться за поджигателями с пожарным надзором, но отдел небольшой, на всех не хватит, — констатирует на своей Инстаграм-странице глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. — Позиция регионального оператора по обращению с ТКО такая, что листва не входит в тариф и ее вывоз оплачивается собственниками земельных участков отдельно. Ломая копья, будем продолжать дышать дымом. Предлагаю другой вариант. Соберите листву в мешки, не забудьте это сделать и перед своим двором. А мы с региональным оператором будем вывозить упакованные мешки! Оставить заявку на вывоз листвы можно в территориальной службе своего микрорайона.

Телефоны территориальных служб: микрорайон Бештау-Горапост- 98-15-79; Белая Ромашка — пос. Энергетик – 32-44-30; Центр — 39-19-10; Новопятигорск-Скачки — 98-54-93; пос. Горячеводский – 31-27-41; пос. Свободы – 33-70-07; станица Константиновская, пос. Нижнеподкумский и Средний Подкумок — 97-25-35.

Пятигорчане, сжигая листву, вы наносите ощутимый вред не только окружающей среде, но и здоровью — своему и окружающих. Едкий запах дыма от тлеющей листвы крайне вреден для организма человека и особенно для легких.. А если в кучу опавших листьев попадет пакет или пластиковая бутылка, то при горении образуется более 70 различных опасных соединений.