Здесь все теперь звучит по-новому

Новые классы и залы теперь будут вдохновлять юных музыкантов нашего города — в Пятигорске после ремонта торжественно открыта Детская школа искусств им. В.И. Сафонова, одна из старейших музыкальных школ Северного Кавказа. Отремонтированы фасад и кровля, полностью перестроена система отопления, обновлены учебные классы, залы и лестничные марши. Капитальный ремонт прошел здесь впервые за 40 лет!

В обновленном здании Школы на проспекте им. 40 лет Октября побывали депутат Госдумы РФ Ольга Казакова и глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Это далеко не первый в городе объект, радикально обновленный благодаря нацпроекту «Культура». Так, в минувшем году была капитально отремонтирована Детская музыкальная школа №2 на улице Сельской, преобразилась после модернизации и Центральная городская библиотека им. М.Горького. Теперь же и Школа искусств, пятигорская «фабрика талантов» стала, по оценке участников торжественного открытия, современным, комфортным, грамотно продуманным и, что особенно важно, красивым пространством для творчества.

— То, что удалось осуществить этот долгожданный и такой нужный городу проект — наша общая победа, здесь есть вклад всей нашей команды, депутатов федерального, краевого, муниципального уровня, главы региона, главы города, — подчеркнула депутат ГД РФ, координатор федерального проекта «Культура малой родины» Ольга Казакова. Занятия в обновленных классах и залах начались для 650 воспитанников школы и 44 преподавателей.

— Нарастающими темпами приводим в порядок учреждения культуры нашего города, — отметил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. — Спасибо всем, кто принял участие в осуществлении задуманного. Сотрудничество всех уровней власти дает ощутимый результат.

Пятигорская Детская школа искусств — организатор традиционного Международного юношеского конкурса пианистов имени Сафонова. Кстати, в следующем году в качестве почетного члена жюри в работе конкурса может принять участие народный артист СССР, дирижер, педагог и общественный деятель Юрий Башмет. Предварительная договоренность об этом уже есть. А еще в следующем году Школа искусств отметит свой 110-й день рождения. За это время здесь воспитано целое созвездие талантливых музыкантов. И, как заметил глава Пятигорска, темп сбавлять никто не собирается!

Цифра: Только за последние два года более 400 воспитанников школы стали лауреатами краевых, российских, международных конкурсов и фестивалей.

— Я искренне признателен педагогам школы за безграничную преданность своему делу, за любовь к искусству и детям. Впереди еще немало новых побед, — убежден Дмитрий Ворошилов. — Желаю всему коллективу Школы ярких и интересных событий, блестящего будущего, одаренных и увлеченных учеников. А начинающим музыкантам — удачи, терпения, силы духа и новых творческих свершений! Для этого теперь есть все условия.