Земли для многодетных семей в Пятигорске: коммуникации подводятся

В Пятигорске проводят коммуникации к земельным участкам для многодетных семей. Об этом сообщил в своем «Инстаграме» глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

— Начинаем сдвигать с мертвой точки вопрос обеспечения земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, объектами коммунальной инфраструктуры. Достигнута договоренность с АО «Пятигорскэнерго» о строительстве трех подстанций и внутриплощадочных инженерных сетей к 286 земельным участкам в микрорайоне Молодежном, предоставленным ранее многодетным семьям, — отметил Дмитрий Ворошилов.

Сообщается, что в течение 2021 года будет завершен первый этап — строительство первой подстанции и воздушных сетей, на 2022 год запланировано строительство второй подстанции, на 2023 год — строительство третьей подстанции. Финансирование будет осуществляться за счет местного бюджета. Вопрос о внесении соответствующих изменений в бюджет города будет решен на заседании Думы Пятигорска, которое состоится 1 июля.