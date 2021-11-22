Женщина, достойная любви!

В станице Константиновской отметили один из самых теплых праздников осени. В минувшую субботу в сельском Доме культуры чествовали матерей.

И если в прошлом году константиновский женсовет решил выдвинуть на награждение подруг серебряного возраста, в этом предпочтение отдали мамам в полном расцвете сил.

Жительниц станицы, собравшихся взрительном зале, поздравляли их же дети, развивающие таланты в творческих коллективах местного Дома культуры. Вообще-то торжества провели за неделю до официальной даты. Все дело в том, что на следующие выходные здесь намечен фестиваль гитаристов. Так что организаторам пришлось откликнуться на просьбы общественности. А сельский ДК, отремонтированный пару лет назад стараниями единороссов, — для станичников действительно очаг культуры. Человеку нужен праздник при любых раскладах. Вот и сейчас жители без возражений на входе демонстрировали QR-коды о прививках и занимали места в зрительном зале через одного.

В числе самых-самых на сцену пригласили и маму знаменитого волейболиста Ярослава Подлесных. Ирина Владимировна работает вдетском саду, и среди ее достижений не только чемпионство сына. Через заботливые руки воспитателя Ирины Подлесных прошло не одно поколение юных константиновцев.

Не забыли поздравить с Днем матери и мам, которые стали родными для

приемных и опекаемых детей из Новоалександровского и Изобильненского городских округов, села Александровского и Пятигорска.Их вышла поздравить руководитель краевой Ассоциации замещающих семей СК «Надежда» Людмила Горбачева.

— Мы очень гордимся приемными родителями, для которых чужих детей не бывает, — отметила она.

Прибыла на мероприятие депутатк раевой Думы последнего созыва Любовь Хенкина, представители администрации и Думы Пятигорска.

Праздничную программу подготовил женсовет Константиновки с бессменным в течение 30 лет председателем Татьяной Кирилловой во главе и работники ДК. О подарках позаботились Инна Плесникова и Светлана Копылова, члены президиума городского Совета женщин, а также Валентин Аргашоков, депутат краевой Думы, и предприниматель Виктор Раздобудько.

Праздник получился удивительно домашним и уютным.

Из первых уст

Татьяна Кириллова, председатель отделения Совета женщин Пятигорска в станице Константиновской:

— Среди женщин, которым мы вручаем грамоты и подарки, — мама тысячи учеников, директор школы №7 Ирина Алилуя, преподаватель школы Наталья Алилуя, у которой два замечательных взрослых сына, Оля Мельникова, у нее трое детей. Все они не только прекрасные специалисты, но и общественницы, успевающие принимать самое активное участие в жизни поселка!

Ирина Подлесных, мама двукратного чемпиона России Ярослава Подлесных:

— У сына все получалось с детства. Ему нравилось добиваться результатов и защищать честь школы на спортивной арене. С первого класса по пятый он занимался борьбой, легкой атлетикой, плаваньем, ходил на каратэ. Так что у нас не было никаких проблем с поведением мальчика. Могли, конечно, пригрозить, если начинал отставать в учебе, что тренировки запретим… Но он всегда был очень собранным и дисциплинированным. Все требования тренера выполнял. Выбрал волейбол потому, что это, по его словам, неконтактный вид спорта, в котором нельзя обидеть соперника. С удовольствием изучал на тренировках новые элементы, комбинации, приемы. По городу наша 7-я школа заняла первое место. Волейбольную команду пригласили в Витязево под Анапой. Там Ярослава заметили и в 14 лет позвали в школу олимпийского резерва в Ставрополь. Многие удивлялись, что мы его отпустили в таком юном возрасте в самостоятельную жизнь. Но как иначе? Стоило только в глаза его счастливые посмотреть – и все сомнения отпали. Оказалось, не зря…

Любовь Хенкина, депутат Думы СК,член комитета по социальной политике и здравоохранению:

— Мы вДК Константиновки начинали волонтерскую деятельность еще в 2016 году. Именно этот Дом культуры стал отправной точкой для добровольческой работы в сельских поселениях, флагманом во многих направлениях. Первый отряд серебряных волонтеров-медиков в рамках краевой субсидии был создан именно здесь. Дальше эти отряды начали свое шествие по всему Ставрополью.Именно здесь развивали серебряное добровольчество и в других сферах, в частности в культурной. Марина Ивановна Сиянко, директор ДК, — в числе первых учредителей этого движения в крае.Местные культработники поддерживают все наши инициативы и идеи. На базе ДК проходят волонтерские слеты, встречи, диалоги.Вот и это мероприятие ко Дню матери, конечно же, никого из жителей и гостей станицы не оставит равнодушным.