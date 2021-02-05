Женщины руководители: диалог о самом важном

Женщины-руководительницы со всей России собрались на конференции в Пятигорске Участницы встречи обсудили непростой 2020-й год и влияние «коронакризиса» на сферу образования, медицины, социальной политики, бизнеса.

— Мы, конечно, не ожидали таких вызовов, — признается Людмила Хохлачева, президент Общероссийской ассамблеи женщин-руководителей. — Оказались в ситуации неопределенности, которая, как известно, страшнее всего. И тем не менее, мы это пережили.

Конференция прошла в гостеприимной здравнице «Пятигорский нарзан», руководит которой Татьяна Чумакова, председатель краевого Совета женщин, депутат Думы Пятигорска, представитель ассамблеи женщин-руководителей на Ставрополье. Сегодня Ассамблея — одна из самых стабильных общественных организаций России, она насчитывает 40,5 тысяч участниц в 70 регионах страны. Деловые женщины вносят конкретные предложения — в Совет Федерации, Правительство, Госдуму. — Важны темы, которые звучат. И это не только вопросы здравоохранения и образования. Это и другие темы, которые касаются всех нас, жизни, экономики, — отметил председатель Думы Ставропольского края Геннадий Якубов, принявший участие в работе форума.

Как удалось женщинам-руководительницам справиться с проблемами 2020-го года, сохранить свои коллективы и ориентиры развития? И какие планы у деловых леди России на 2021 год? Об этом говорили на конференции в «Пятигорском нарзане».