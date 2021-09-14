Женская душа Пятигорска

Города – как люди. У каждого — свой характер, своя душа. Одни ничем не примечательны, как картинки, мелькающие за окнами скорого поезда. Другие остаются в сердце навсегда, вне зависимости от того, в какие края нас забрасывает судьба… Наталья Васильевна Абалдуева, бессменный руководитель городского Совета женщин в течение почти десятка лет, ныне по объективным причинам проживает за рубежом, в семье дочери. А мыслями она по-прежнему в Пятигорске, городе, который стал ее судьбой.

Родилась Наталья в Буденновске. Однако в Пятигорске живет всю сознательную жизнь – с пятилетнего возраста. Сюда в полном составе переехала семья тружеников Пономаревых — папа Василий Григорьевич, мама Зинаида Федоровна и три дочки (Наташа младшая). В школе, а училась в горячеводской 19-й, была активной комсомолкой и хорошисткой. Жили небогато. Потому, получив аттестат, Наташа встала за прилавок. Северо-Осетинский госуниверситет им. Коста Хетагурова по специальности «товаровед продовольственных товаров» оканчивала заочно.

Про таких, как Наталья, говорят: сделала себя сама. Всегда в гуще событий, всегда — впереди. А за правило жизни взяла совет одного из своих наставников: «Просто хорошо работай, и тебя обязательно заметят». Прошла путь от младшего продавца до заведующей первым в крае молодежным кафе «Юность». Совсем молоденькой возглавила городской «Книготорг». В тридцать лет стала заведующей отделом торговли Пятигорского горисполкома. В тридцать четыре – генеральным директором «Курортпромторга». Сумела удержаться на тонком льду лихих 90-х… А в 1996-м приняла предложение Владимира Михина возглавить отдел контроля по налогообложению физических лиц в налоговой инспекции. Параллельно окончила Всероссийскую государственную академию федеральной налоговой службы РФ. И очень скоро получила должность заместителя начальника инспекции. А в общей сложности отдала вновь обретенной профессии 16 лет. На пенсию ушла в звании заслуженного работника налоговой службы РФ.

Все та же деятельная натура не позволила ей просто сидеть дома. Возглавив в 2012-м городской Совет женщин, Наталья Абалдуева с головой погрузилась в общественную работу. Время ее руководства называют золотой эпохой женсовета. За эти годы Совет женщин Пятигорска вошел в число лучших по стране, а деятельность лидера организации была отмечена самим Президентом РФ Владимиром Путиным. Многочисленные благотворительные проекты и акции от женсовета стали визитной карточкой города-курорта на всех уровнях. «Творческий клуб Совета женщин», «Здравствуй, школа!» (акция, в рамках которой ранцы со всей школьной канцелярией вручают детям из малообеспеченных и многодетных семей), забота о ветеранах, чествование семей-долгожителей, поддержка воспитанников детского дома и ребят с особенностями здоровья… Только перечисление всех мероприятий может занять целую главу. А дело Натальи Абалдуевой продолжает жить в сердцах пятигорчан и ее подруг по Совету женщин – в каждом микрорайоне и самых отдаленных уголках Пятигорска…

Сама Наталья Васильевна сегодня отмечает юбилей. Так уж сложилось, что еще одна круглая дата – пятьдесят лет супружеской жизни – выпадает в календаре ее судьбы на 28августа 2021 года. Муж Анатолий до золотой свадьбы не дожил – ушел из жизни в январе 2019- го… А пришла беда – отворяй ворота! В сложной ситуации на помощь поспешила дочь Катя. «Мама, я тебя одну не оставлю!» — сказала она. Пришлось подчиниться…

Наша юбилярша — энергичная ухоженная деловая женщина — всегда шла по жизни с высоко поднятой головой. И надеялась только на себя. Сегодня ей в награду – семья, поддержка, тепло и забота близких людей – дочери, внуков, зятя. Неизменно рядом, невзирая на расстояния, любимые сестры – Валентина Агаповичева и Алла Гладковская, также активистка женсовета еще со времен его становления. И так же, как самые близкие люди, мы желаем вам, дорогая Наталья Васильевна, здоровья на долгие годы! И пусть жизнь вознаградит вас за мужество, доброту, за любящее женское сердце Пятигорска! Будьте счастливы!