Женсовет – к юбилею Победы

Совет женщин Пятигорска провел на днях расширенное заседание своего президиума Для обсуждения задач, направленных на подготовку к празднованию 75-летия Великой Победы, были приглашены руководители территориальных отделений общественной организации, председатели этнических женсоветов, а также воинских частей, дислоцирующихся на территории города.

Встречу с подругами лидер Совета женщин, депутат пятигорской Думы Наталья Абалдуева начала с поздравлений активисток, чьи дни рождения выпали на март. Кроме того, каждая из участниц заседания стала обладательницей новенького удостоверения общественной организации Совет женщин Пятигорска. Затем дамы познакомились спятигорчанкой Алисой Викторовой, влившейся в состав президиума только что. Для«новенькой» тут же обозначили фронт работ. Напомним, в рамках проекта«Будем взрослеть красиво» активистки женсовета уже два годапосещают бассейн 31-й школы со спортивным уклоном, с минувшей осени -фитнес-центр на улице Первомайской. А в феврале на занятияфитнесом, также бесплатные, Совет женщин впервые пригласил маленьких подопечных из многодетных и малоимущих семей.Курировать оздоровительную программу Совета женщин отныне будет именно Алиса Викторова, инструктор детского фитнеса.

Задачи особой важности поставили и перед остальными участницами встречи. Речь идет о заботе, которой активистки должны окружить заслуженных пятигорчан в преддверии юбилея Победы. Каждая из руководителей структурного подразделения Совета женщин получила списки подопечных, проживающих на подведомственных территориях, с которыми, конечно же, нужно познакомиться заранее. Чтобы никто из тех, кто отвоевал для ныне живущих мирное небо над головой, в Пятигорске не был забыт. Обсудили также и другие вопросы, в частности, касающиеся подведения итогов конкурса социально значимых проектов «Мы этой памяти верны», в котором принимает участие и женсовет столицы СКФО, а также других акций, направленных на сохранение памяти героев Второй мировой.

124 пятигорчанина -участникии инвалиды Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники фашистских лагерей, жители блокадного Ленинграда- по данным управления социальной поддержки населения администрации Пятигорска, проживают в городе-курорте. Над всеми этими людьми взял шефство пятигорский Совет женщин. Так, в густонаселенном микрорайоне Белая Ромашке их на сегодняшний день особого внимания заслуживают32 человека, в микрорайоне Центр – 30.