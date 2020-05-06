Женсовет поздравляет ветеранов

В этом году юбилейную дату – 75 лет после окончания Великой Отечественной Пятигорск, как и вся Россия, встречает в условиях пандемии. Ветераны, как и остальные горожане, и особенно пожилые, вынуждены соблюдать режим самоизоляции. Привычного праздничного парада в столице СКФО не будет. Но, как и много лет подряд, без заботы и внимания на майские праздники в городе не останется ни один из наших заслуженных земляков.

Невзирая на карантин и ограничения по возрасту, активистки Совета женщин свою деятельность не сворачивают. И особенно в преддверии самого святого для всех россиян победного Дня 9 Мая 120 человек – ветераны войны, малолетние узники концлагерей, блокадники – получат накануне праздника увесистые пакеты с подарками – конфетами, чаем, кружками, сладкими рулетами. То есть всем необходимым для чаепития. А самый ценный подарок — хорошее настроение!