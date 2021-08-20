Жеребьевка проведена

Избирком Пятигорска провел жеребьевку по распределению бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы города.

Речь идет о проведении предвыборной агитации в муниципальной общественно-политической газете «Пятигорская правда». В жеребьевке приняли участие 90 зарегистрированных кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по многомандатным избирательным округам, а также четыре партии, выдвинувшие списки кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска по единому избирательному округу.