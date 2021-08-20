Жеребьевка проведена

Август 20, 2021 Главные новости, Политика, Пятигорская Правда 0 78
Избирком Пятигорска провел жеребьевку по распределению бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы города.
Речь идет о проведении предвыборной агитации в муниципальной общественно-политической газете «Пятигорская правда». В жеребьевке приняли участие 90  зарегистрированных кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по многомандатным избирательным округам, а также четыре партии, выдвинувшие списки кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска по единому избирательному округу.

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