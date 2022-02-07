Жильцы не пострадали, ущерб оценивается

Пожар в курортной зоне Пятигорске, который произошел в воскресенье, вновь взволновал общественность, так как огнем оказался охвачен многоквартирный жилой дом.

В 12 часов 49 минут в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю поступила информация о возгорании. Пламя бушевало по адресу: улица Братьев Бернардацци, дом 2 литер «В». По прибытии подразделений вызов подтвердился. Специалисты зафиксировали загорание мансардной надстройки 3-х этажного жилого многоквартирного дома на площади 270 кв.м. Всех жителей дома (48 человек, в том числе пятерых детей) эвакуировали.

Цифры: в тушение пожара от РСЧС приняли участие 56 человек и 19 единиц техники.

Вскоре специалистам удалось локализовать и ликвидировать пламя. К счастью, погибших и пострадавших нет. На место происшествия прибыл глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Позже градоначальник провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, на котором сообщил о ведении режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

— Специализированная комиссия будет проводить работы по выплатам пострадавшим жителям, — отметил Дмитрий Ворошилов.

На заседании также озвучили, что 13 жителей дома изъявили желание на временное размещение в гостинице, все они были обеспечены питанием. Остальные предпочли временно остановиться у родственников и знакомых. Готовятся списки на предоставление выплат пострадавшим.

Специалисты из Министерства жилищьно-коммунального хозяйства Ставропольсокго края проводят комиссионное обследование поврежденных помещений и определяют необходимый объем аварийно-восстановительных работ для приведения дома в нормативное техническое состояние. По результатам будут приняты соответствующие решения.

— Ситуация – на личном контроле губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. По поручению главы края МинЖКХ находится в постоянном контакте с администрацией Пятигорска, — прокомментировал ситуацию министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Роман Марченко.