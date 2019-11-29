Жить интересно может каждый

Традиционный городской фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья прошел в Пятигорске уже в девятнадцатый раз. И как всегда его участники демонстрировали свои неограниченные творческие возможности накануне Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря. Жить интересно, полно и творчески может каждый.

Как и в прошлые годы, в фойе Дома культуры проходила выставка работ рукодельниц. Здесь же всем желающим медики измеряли давление и пульс. Виновники торжества с удовольствием общались в предвкушении праздника.

С добрыми словами и подарками в ГДК № 1, где каждый год проходит фестиваль, пришли заместитель главы администрации Пятигорска Инна Плесникова, начальник Управления социальной поддержки населения администрации города Тамара Павленко и председатель Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил администрации Пятигорска, депутат городской Думы Николай Лега.

— В этом году мы впервые проводим фестиваль в два этапа, — рассказала Инна Плесникова. – Сегодня здесь на сцене будут выступать все, кто изъявил желание. Они очень ждали этого дня, тщательно готовились. Некоторые отработали даже по нескольку номеров. Мы каждому даем возможность творчески выразить себя. Плюс зрители будут голосовать за лучший номер в специальной анкете. А уже 3 декабря, непосредственно в Международный День инвалидов, здесь же пройдут гала-концерт с участием победителей опроса и чаепитие с пирожками и сладостями. И абсолютно каждый получит подарки. А к деткам с праздником мы выезжаем сами.

После торжественного открытия люди с ограниченными возможностями здоровья выступали с творческими номерами. Участники фестиваля своим примером продемонстрировали, что творчество помогает быть сильнее любой болезни, а их активная жизненная позиция, стойкость и сила духа достойны уважения и восхищения. Свои творческие порывы артисты проявляли по-разному: исполняли песни и романсы, танцевали и дарили улыбки зрителям, читали стихи. Так, участник Великой Отечественной войны Василий Верисокин посвятил свой номер фронтовикам, пропавшим без вести, а воспитанники коррекционной образовательной школы-интерната № 27 – летчикам, погибшим в годы войны. Выступали также представители различных творческих объединений Пятигорска.

Всего в столице СКФО больше 10 000 инвалидов, из них 400 – дети.