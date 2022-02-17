Жители Пятигорска придумают эмблему города

Администрация Пятигорска объявляет конкурс на лучший проект эмблемы (логотипа) города-курорта. Проведение Конкурса направлено на повышение узнаваемости туристической территории Пятигорска, реализацию возможностей по развитию системы продвижения региона с применением современных информационных и маркетинговых мероприятий, выявление и поддержку творческого потенциала горожан.

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Каждый участник имеет право представить одну работу. К конкурсному материалу в обязательном порядке прилагается заполненная Заявка участника Заявки на участие в Конкурсе подаются посредством направления материалов по адресу электронной почты [email protected], либо на USB-флеш-накопителе в кабинет № 210 МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» по адресу г. Пятигорск, пл. Ленина, 2

. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и обратно не возвращаются.

Прием заявок на участие в Конкурсе – 14.02.2022 г. — 05.03.2022 г. Оценка конкурсных материалов Комиссией – 06.03.2022 г.- 13.03.2022 г. Опубликование результатов проведения Конкурса – 14.03.2022 г. –15.03.2022 г. С положением о конкурсе можно ознакомиться в приложении.