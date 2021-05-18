Жительница Пятигорска поблагодарила сотрудников ГИБДД за помощь ее сыну

В адрес Госавтоинспекции Ставропольского края пришло письмо от мамы 9-летнего пятигорчанина, у которого неизвестный пытался отобрать телефон. Женщина выражает слова благодарности инспекторам дорожно-патрульной службы города-курорта.

С ее слов, 6 мая в ходе несения службы к инспекторам технического надзора ОГИБДД Отдела МВД России по городу Пятигорску обратилась взволнованная женщина. Она пояснила, что на соседней улице неизвестный пытается забрать сотовый телефон у ребенка.

Автоинспекторы незамедлительно отправились в указанное место, задержали мужчину и доставили его в городской отдел полиции. Установлено, что злоумышленником оказался ранее судимый 26-летний житель города Сургута.

В это же время, убедившись, что жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает, сотрудники полиции передали ребенка родителям.

Женщина поблагодарила сотрудников ГИБДД Павла Савуш и Сергея Жмелева за отзывчивость, неравнодушие и оказанную в такой ситуации помощь.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску в отношении гражданина возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж).