Жителям края — о самом главном

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в четверг, 18 июня, провел «Прямую линию» на площадке телеканала «СвоёТВ». Глава региона ответил на вопросы ставропольцев в прямом эфире и рассказал о том, как регион будет выходить из режима ограничений.

По словам Владимира Владимирова, края готов вводить послабления в режим самоизоляции. Динамика заболеваемости в последние 2,5 недели вышла на плато, больницы подготовлены к приёму возможных больных с большим запасом коек и медикаментов еще с апреля.

«Сегодня 2 803 койки создано, 980 с кислородом, 272 с ИВЛ. Сегодня мы имеем 2-месячный запас всех необходимых средств индивидуальной защиты, лекарственных средств. Хотя по нормативам должен быть 2-недельный запас. Но это мы на всякий случай, чтоб меньше проблем было», — заявил Владимир Владимиров.

Также в ходе «Прямой линии» поднялись темы сферы образования, водоснабжения, сельского хозяйства, благоустройства и вопрос о тарифах на услуги ЖКХ. Владимиров подчеркнул, что краевые власти делают всё, чтобы люди не платили лишнего. Многое решится на федеральном уровне, но в тарифы точно не будут включены никакие региональные затраты. Не повысится и плата за капремонт. Губернатор ввёл мораторий на рост тарифов.

«Мы точно не будем сегодня повышать тарифы на капремонт многоквартирных домов. Это полномочия наши, и мы сегодня это решение приняли. Мы сейчас ведем переговоры с операторами ТБО, чтобы не повышать тарифы, и ввести мараторий на рост тарифов на вывоз мусора», — рассказал глава региона.

«Прямая линия» длилась более 1,5 часов. Губернатор ответил на десятки вопросов. Помимо того, все обращения, присланные до эфира и во время, будут изучены. Решение каждой проблемы Владимир Владимиров возьмёт под личный контроль.