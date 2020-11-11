Живопись родной земли

Город талантливых людей Пятигорск долгое время страдал от нехватки полноценных выставочных площадей. С открытием музея «Россия — моя история» статус культурной столицы СКФО вышел на новый уровень, а мест для интересного времяпровождения пятигорчан и гостей курорта прибавилось. Так, в минувшие выходные в музейно-выставочном комплексе, подаренном Пятигорску в честь его 240-летия, открылась межрегиональная художественная выставка пейзажа «Радуга Юга — 2020». Этот уникальный по своему масштабу проект объединил ведущих художников Южного и Северо-Кавказского округов.

Организаторы взялись за выполнение двух задач сразу — представить уникальный материал для анализа специалистам и развернуть впечатляющую картину современного южного пейзажа для широкого зрителя. И это им удалось. Что и подчеркнули в своих выступлениях люди сведущие. Творческих успехов пожелала художникам и поздравила зрителей министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева. Председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько напомнила о том, что впервые межрегиональная художественная выставка пейзажа «Радуга Юга» состоялась в 2017 г. в Железноводске. А сегодня, расширив число участников и представительство в Пятигорске, послужит началу не менее масштабных выставочных проектов. От лица организаторов участников и зрителей поприветствовал народный художник России Валерий Арзуманов.

Пейзаж – один из самых популярных и в то же время уязвимых жанров. Он может вознести своего зрителя до заоблачных высот, а может и опустить до уровня ширпотреба. К нему обращаются и новички, и опытные мастера. Выставка собрала поистине уникальный состав признанных современных

художников — : народных, заслуженных, почетных деятелей искусств, лауреатов различных премий и конкурсов. В их числе и пятигорчане.

Так, никого не оставят равнодушными работы Игоря Хоронько, для которого окрестности родного города и других курортов Кавминвод служат неизменными источниками вдохновения. Основной акцент в своем творчестве мастер делает именно на красотах нашей природы.

Буйство красок, чистые линии горизонта, туманное утро, фиолетовый закат, плакучие ивы у воды, синие горы, вспаханные поля… У каждого художника – своя, родная, неповторимая земля, кусочек планеты, который он каждый день открывает заново, а своими открытиями и творческими озарениями щедро делится с людьми. «Как лотосы цветущие прекрасны» рассказывает нам Олег Хичиев из Элисты. Ах, какая «Тихая теплая снежная зима» у Александра Федорова из Ростова-на-Дону! И какой же безмятежностью дышит полотно «Этим летом. Озеро Маныч» кисти заслуженного художника РФ Виктора Терехова.

Мастер не всегда может втиснуть в собственную картину мироздания все, что предлагает ему реальность. За рамками восприятия глазом мог бы оказаться и знаменитый Свято-Никольский собор в Кисловодске. Ведь на деле он находится в некотором отдалении от других исторических объектов, расположенных в центре города. Однако именно такими предстал этот пейзаж с вершины горы Дармамыт художнику Евгению Горину. Как говорит он сам, работал в разных техниках и всегда стремился к новому. Эта картина написана лет двадцать назад. Не импрессионизм в чистом виде — своей руке мастер ставит иные задачи, но мазки делает те же, что и приверженцы стиля, ритмические. На его полотне – вид на гору Седло. Это самая высокая точка из окруживших Кисловодск вершин. Внизу — центр города, исторические здания и памятники, вокзал, Нарзанная галерея, центральная улица, которая ведет к собору. Его пришлось немножко «передвинуть» для полноты картины, в ближайшее окружение к другим историческим объектам. Писал свое полотно живописец долго, возвращаясь к нему в разные времена года, но выбрал золотую пору осени.

На самом деле, о каждой из представленных в экспозиции работ можно рассказывать бесконечно. Но лучше увидеть самому. Тем более что такая возможность есть у каждого жителя и гостя курортного региона, причисляющего себя к поклонникам всенародно любимого жанра по имени «пейзаж».

Факт

Проект межрегиональной художественной выставки пейзажа «Радуга Юга — 2020» реализуется в Пятигорск на средства гранта Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» ”

Цифры

Выставка включает около 300 работ талантливых мастеров. Общая площадь экспозиции составляет более 3 тысяч квадратных метров.

Мнение

Александр Греков, член-корреспондент Российской Академии художеств, секретарь Союза художников России:

— Подобные межрегиональные смотры дают художникам возможность посмотреть друг на друга, поучиться и почерпнуть новое. С открытием полноценного выставочного комплекса в вашем регионе решается много проблем. Уверен, Валерий Арзуманов как получатель гранта будет и дальше реализовывать на этих творческих пространствах другие, не менее замечательные проекты. В позапрошлом году мы у вас открывали выставку, посвященную народному искусству. Есть и другие интересные темы и жанры – портрет, бытовые, исторические и т. д. Сама площадка для реализации масштабных замыслов подходит как нельзя лучше. Вот только с освещением разберутся, и вообще никаких замечаний не будет.

Валерий Арзуманов, народный художник России:

— Сам по себе выставочный проект, объединяющий два федеральных округа на юге страны, начиная от Крыма и до Махачкалы, уникален. Всего на выставку было подано более пятисот работ. По окончании выставки будет издан каталог с лучшими из них. Большое спасибо руководству музейно-выставочного комплекса за то, что нашли возможность принять выставку «Радуга Юга». Конечно, задумок интересных у нас еще много. Но сейчас такое время, что ничего планировать нельзя.

Евгений Горин, член Союза художников РФ:

— Сама выставка — большое явление для Юга России. Полотна все очень достойные. Ведь здесь представлены не начинающие художники, а именно мастера. Выставочных проектов подобного уровня и масштаба сам я помню мало. И очень хорошо, что все работы посвящены пейзажу. Все очень разные. Что говорит о том, что экспозиция подобрана правильно.

Елена Куджева: председатель Пятигорского отделения Союза журналистов РФ в СК:

— Сегодня, когда все мы находимся в атмосфере тревоги и непонимания, эмоциональная подпитка очень нужна. Именно такие культурные события, естественно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, возвращают нас к жизни. Сегодня, на этой выставке, я еще раз убедилась: жизнь продолжается! Никакие тревожные события не способны поставить крест на творчестве человека. Поражает география авторов экспозиции: Керчь, Таганрог, Элиста — весь Юг России. Каждый рисует уголок своей земли и каждый по-своему. Несмотря на присутствие серых красок, экспозиция в целом очень жизнеутверждающая.