Жизнь после COVID-19 – в пятигорских здравницах помогают в реабилитации

В нашей стране реализуется масштабная программа по организации системы реабилитации для людей, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, которая состоялась в конце июня.

В санаториях города Пятигорска восстановили свое здоровье после перенесенного тяжелого заболевания сотни россиян. Живительный воздух, целебные источники, чудотворная тамбуканская грязь, а также инновационная лечебная база, сочетающая накопленный опыт и передовые технологии – здесь все способствует тому, чтобы значительные улучшения в самочувствии отдыхающие могли наблюдать уже после первых процедур.

— Реабилитация после ковида важна. В ее необходимости я убедился на собственном опыте, — подчеркивает глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. – В прошлом году после того, как переболел коронавирусом, — получил осложнения. Приходилось заново учиться дышать. После курса реабилитации в одном из санаториев смог восстановиться, снова вернуться к нормальной жизни и начать работать.

На одной из встреч с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировичем обсудили последствия перенесенного заболевания, которые негативно сказываются на здоровье всех, кто переболел. Губернатор принял решение организовать комплекс мероприятий, которые помогут создать условия и будут способствовать тому, чтобы на базе наших санаториев и учреждений здравоохранения получили реабилитацию все, кто перенес это тяжелое заболевание. Сейчас город готов принимать переболевших коронавирусной инфекцией в своих здравницах и оказывать помощь в борьбе с последствиями недуга.

Больше половины санаториев Пятигорска внедрили программу постковидной реабилитации. Два санатория работают по программе ОМС. Остальные продолжают подключаться.

Клинический санаторий «Пятигорский нарзан» одним из первых распахнул двери для соотечественников, которые нуждались в восстановлении здоровья после болезни. Его директор Татьяна Чумакова рассказывает:

— В разработке курса реабилитации приняли участие лучшие врачи нашего санатория. Сейчас в программе восстановления после COVID-19 мы применяем процедуры, эффективность которых проверена годами и передовые разработки, способствующие укрепление защитных функций организма, чтобы избежать возможного повторного заражения. Помимо физиотерапии, ингаляций, лечебного плавания и массажей, ванн и грязелечения – используется аппаратно-программный комплекс «Мультимаг» и ВЛОК с озонотерапией.

Врачи санатория объясняют, что магнитотерапевтический комплекс нового поколения «Мультимаг» оказывает на организм противовоспалительное, анальгезирующее, гипотензивное и стимулирующее воздействие. Лечит он с помощью дозированного воздействия слабыми частотно-модулированными магнитными полями, причем воздействовать можно как на организм в целом, так и на отдельные органы.

Комплекс успешно применяется для укрепления иммунитета и профилактики заболеваний, в том числе вирусных инфекций, к которым относится и коронавирус. Подтверждено, что магнитотерапия области легких повышает эффективность доставки лекарств к пораженным тканям, улучшает циркуляцию крови и газообмен, уменьшает вязкость выделений и помогает вывести их из легких, а также в целом ускоряет восстановление после пневмонии.

А вот внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) – инновационный метод терапии, оказывает положительное воздействие на весь организм в целом, улучшает текучесть биологической жидкости, что влияет на скорость доставки кислорода, питательных веществ к органам, тканям, повышение способности организма противостоять влиянию вирусов, инфекции, запускает процессы регенерации на клеточном уровне и активирует иммунные процессы.

Именно от состояния кровеносной системы напрямую зависит правильное функционирование всех органов и систем. Это определяет высокую эффективность ВЛОК при терапии множества заболеваний.

Многие отдыхающие, которые прошли процедуры из реабилитационного курса признаются, что чувствуют себя даже лучше, чем до болезни, — начинают получать больше удовольствия от жизни, приходит долгожданная бодрость, а дышать становится легче.

Еще один санаторий, где разработана и применяется программа реабилитации COVID-19 – санаторий «Тарханы», который расположен в историческом центре Пятигорска, напротив музея М. Ю. Лермонтова. Здравница появилась здесь в 1973 году, и ее название напрямую связано с именем поэта и поместьем «Тарханы», где он вырос. Здесь лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, болезни органов пищеварения и нарушения обмена веществ, болезни органов дыхания и ЛОР-органов, дерматологические заболевания.

— В санатории Пятигорска «Тарханы» программу реабилитации после коронавируса прошли около 350 человек. Комплекс восстановительных процедур назначается строго после консультаций с врачами в соответствии с индивидуальными показаниями, — сообщает директор ООО «Санаторий «Тарханы» Евгений Михайлюк

Согласно рекомендациям Минздрава РФ, выпущенным еще в июле, медицинскую реабилитацию после коронавируса рекомендуется провести в первые два месяца – тогда она более эффективна.

Заведующая медицинской частью ООО «Санаторий «Тарханы» Наталья Кривунова поясняет:

— Коронавирусная инфекция коварна тем, что осложнения могут возникнуть не только у пациентов, тяжело перенесших заболевание. Даже те, кто переболел в легкой форме, со временем могут отмечать проблемы с дыхательной системой, так как коронавирус в первую очередь поражает легкие. Кроме этого страдают кровеносные сосуды, сердце, почки и другие внутренние органы. По данным исследований выявлено, что коронавирус может вызвать ряд заболеваний: отит, легочный фиброз, синусит, пневмония, миокардит, сепсис, проблемы ЖКТ.

Особое внимание в санатории уделяется лечению минеральной водой в первую очередь в виде ингаляций – наиболее эффективный метод лечения больных с заболеваниями лор-органов, которые часто страдают после ковида . Ингаляции улучшают кровоснабжение, уменьшают кашель и интенсивность воспалительного процесса в слизистой оболочке. Применяются как индивидуальные, так и групповые ингаляции.

Программы «Реабилитация после COVID-19», разработанные санаторно-курортными учреждениями, активно применяются и действуют на постоянной основе. Благодаря этому комплексу процедур восстанавливаются функции органов дыхания, улучшается работа системы кровообращения и наблюдается меньше симптомов, связанных с перенесенной пневмонией и развивающимся в зоне повреждения легочным фиброзом.

Все процедуры по реабилитации после COVID-19 назначаются лечащим врачом по показаниям в зависимости от состояния пациента на период прохождения санаторно-курортного лечения.