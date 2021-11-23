Жизненно важные лекарства должны быть доступны каждому

Постановление о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Федеральная антимонопольная служба будет проводить проверки документов, на основании которых региональные органы здравоохранения рассчитывали надбавки к отпускным ценам производителей. Информация о результатах контроля и принятых мерах по устранению нарушений будет отображаться в едином реестре проверок. Такие мероприятия будут проводиться не чаще одного раза в два года по утвержденному плану. Основанием для внеплановых проверок могут послужить поручения Президента и Правительства РФ, требования Генерального прокурора или прокурора региона, обращения граждан либо организаций, разъясняется на сайте кабинета министров.

В рамках реформирования системы регулирования розничных надбавок, проводимого ФАС, Ставропольский край одним из первых в России привел региональные документы в этой сфере в соответствие с новыми требованиями. Уже с октября согласно Федеральному закону № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и постановлению Региональной тарифной комиссии Ставропольского края цены на лекарства в регионе начали меняться в сторону уменьшения. Сегодня размер розничной надбавки на препараты стоимостью от 100 до 500 рублей включительно составляет не более 22% (был 25%). На лекарства стоимостью выше 500 рублей размер розничной надбавки уменьшился на 6 пунктов и составляет не более 10% от закупочной цены. При этом надбавка на препараты стоимостью до 100 рублей, чтобы они не игнорировались аптеками и всегда были в наличии, остается на прежнем уровне (29%).

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством РФ в целях государственного регулирования цен, с 1 января 2020 года пополнился 24 наименованиями и сегодня включает 758 лекарств.