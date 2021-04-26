Журналистская аллея в парке Победы

Апрель 26, 2021 Главные новости, Пятигорская Правда, Регион 0 118

Журналисты Пятигорска и примкнувшие коллеги из городов Кавминвод не остались в стороне от благоустройства курорта. Не на словах, а конкретным делом они доказали сопричастность к сохранению и преумножению зеленых зон Пятигорья.  Вооружившись необходимым инвентарем и саженцами туй, они вышли на субботник в парк Победы, раскинувшийся на подходах к Новопятигорскому озеру.  С инициативой акции  выступила председатель Пятигорского отделения Союза журналистов РФ в Ставропольском крае Елена Куджева, а приобрели два десятка насаждений за счет взносов членов организации.  Журналистская аллея украсила территорию рядом с музейным комплексом «Россия – моя история». Как уверяют ландшафтные дизайнеры , туя — декоративное вечнозеленое растение, по внешнему виду похожее на кипарис, совершенно неприхотливо в уходе. А значит, есть надежда, что этими зелеными посадками будут любоваться многие поколения потомков. По нраву пришелся молоденьким саженцам и обильный весенний дождь.

Похожие новости

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.