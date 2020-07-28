Журналисты читают Лермонтова

27 июля Пятигорск вспоминал своего любимого поэта. 179 лет назад в этот летний день на дуэли у подножья Машука погиб Михаил Юрьевич Лермонтов. Его жизнь поклонники сравнивают с яркой вспышкой далекой звезды. Лермонтов прожил неполных 27. Но успел написать так много гениальных произведений, что читать, перечитывать и осмысливать придется еще многим поколениям потомков.

Сотрудники Государственного музея-заповедника, который носит имя поэта, пригласили всех желающих прийти с утра на заупокойную литию в Лазаревский храм. Затем, как водится, состоялось торжественное возложение цветов к месту первоначального погребения Лермонтова на пятигорском Некрополе.

В этом году, по понятным причинам, музейщики не смогли отметить трагическую дату традиционно широко, с огромным количеством посетителей, приглашенными артистами, большой концертной программой. Однако вечер памяти все же состоялся. Произведения поэта в узком кругу читали накануне местные журналисты (не возбранялось и из книжки, но многие наизусть). Сама традиция собираться на исходе второго месяца лета у домика под камышовой крышей, где молодой поручик Тенгинского полка нашел свое последнtе пристанище, возникла сравнительно недавно, несколько лет назад. Но успела прижиться и нашла горячий отклик в журналистском сообществе. Согласитесь – провести вечер под сенью полувекового дуба, на усадьбе, где «все Лермонтовым дышит», дорогого стоит. На землю спускаются сумерки, колышутся занавески в том самом домике, благоухают цветы в палисаднике…

А музейные работники как гостеприимные хозяева накрывают столы, на каждый ставят самовар, подают фрукты, сладости, пирожки «с опилками»… Почему с опилками, пояснила сама директор музея Ирина Сафарова. На самом деле, никаких вредных добавок в этой чудо-выпечке вы не найдете. А гастрономическая байка имеет основу реальную – неприхотлив был Михаил Юрьевич в еде, вот и стал жертвой кулинарного эксперимента, который устроила его смешливая подружка…

Третий по счету вечер памяти поэта, как и предшествующие, прошел в обстановке почти домашней. Но была и изюминка. Если на старте лермонтовских чтений журналисты погрузились в атмосферу «самого пятигорского» произведениz Михаила Юрьевича «Княжна Мери», а в следующий раз уже читали наизусть его стихи, то в этом году девиз был такой: «Мой Лермонтов». То есть каждый из участников мог рассказать, что значит поэт именно для него. А кто-то вынес на суд собратьев по перу и собственные изыскания. Тут, как говорится, сам Бог велел. Многие произведения Лермонтова пронизаны мистикой и хранят в себе столько тайн и загадок, что литературоведы ломают головы по сей день… Исполнением романсов – тех самых, лермонтовских! — на возвышенно-лирический лад настроила собравшихся Ирина Комленко, заслуженная артистка РФ. Реконструкцию трагической дуэли воссоздали артисты краевого театра оперетты.

Декламировали любимые строки из Лермонтова и гости курорта. Сергей Медведев, российский журналист и кинематографист (он уже бывал на лермонтовской усадьбе – снимал здесь документальный фильм в год 200-летия со дня рождения поэта), выбрал для прочтения «Выхожу один я на дорогу»… Всегда приезжает в этот день в Пятигорск давний друг музея — художник из Белгорода Владимир Кутявин. Администрацию города представлял начальник управления культуры Дмитрий Васюткин, кстати, до недавнего времени возглавлявший ту самую школу № 1 имени М. Ю. Лермонтова. Он напомнил, что Пятигорск обрел статус культурной столицы именно потому, что его судьба так тесно переплелась с биографией великого поэта…

Инициатором и организатором литературных вечеров в лермонтовском музее выступает Кавминводское отделение Союза журналистов России (председатель Елена Куджева и журналист Зоя Выхристюк). А провел вечер, как всегда, талантливо и душевно Геннадий Выхристюк? замечательный журналист и человек.

Из первых уст

Ирина Сафарова, директор Государственного музея-заповедника

М. Ю. Лермонтова:

— Эту знаковую трагическую дату, очень важную для Пятигорска, для нашего музея, мы, когда по всем известным обстоятельствам, посещение усадьбы еще ограничено, отмечаем в не совсем обычном формате, вместе с журналистским сообществом. Неизменной остается традиция – в этот печальный день поклонники творчества поэта встречаются здесь, у домика под камышовой кровлей…

Сергей Медведев, тележурналист:

— Для меня Лермонтов — совершенно не понятый своей эпохой человек, который в юные годы ощущал одиночество именно от непонимания. Молодой офицер, он оказался на такой высоте мироощущения, что многим его современникам было далеко до него. И само место, где поэт провел последние дни жизни, просто потрясающее. Здесь абсолютно по-другому чувствуешь то время, будто пропускаешь творчество поэта через собственное сердце.

Елена Куджева, председатель пятигорского отделения Союза журналистов России:

— Замечательная традиция – «Журналисты читают Лермонтова»… А его действительно нужно читать и перечитывать. При этом не переставая поражаться: откуда у молодого человека такое знание космоса, такой пристальный взгляд в будущее через огромные исторические и философские пласты. Все это невозможно объяснить, остается удивляться и восхищаться.