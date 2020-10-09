«Зимняя вишня» — в сердцах пятигорчан

Комсомольском парке Пятигорска восстановили аллею, посвященную памяти жертв пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» Молодые березы здесь были высажены еще в апреле 2018 г. Однако, к сожалению, без должного ухода деревья постепенно зачахли. Этот печальный факт не могли не заметить жители микрорайона Белая Ромашка, через Инстаграм они обратились к главе Пятигорска Дмитрию Ворошилову. Сегодня взамен погибших деревьев высажено 57 новых саженцев.

Восстанавливать аллею приехал Дмитрий Ворошилов, депутаты Думы Пятигорска, активисты Союза молодежи. При этом именно молодежь взяла на себя обязательство обеспечить «мониторинг приживаемости» деревьев, регулярный полив и уход. Березы подрастут, окрепнут и превратятся в аллею памяти для многих поколений пятигорчан. — В наших сердцах по-прежнему болью и печалью отзывается трагедия в Кемерово. И это не просто деревья в парке. Это живой символ, который многие годы будет напоминать: нет ничего дороже человеческой жизни, — говорили участники акции.