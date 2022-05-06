Знамя Победы – в Пятигорске

Участники краевого автопробега «Эх, путь-дорожка фронтовая» прибыли сегодня в Пятигорск, где у Поста № 1 развернули Знамя Победы площадью 220 квадратных метров, которое побывало в Луганской и Херсонской областях.

Торжественный митинг в честь прибытия гостей устроили на Посту № 1 у мемориала «Огонь Вечной славы». Здесь собрались представители администрации города, общественных организаций, школьники, педагоги, юнармейцы.

Как рассказал депутат Думы Ставропольского края, координатор краевой акции «Эх, путь-дорожка фронтовая» Виктор Лозовой, самое большое знамя, которое они разворачивают в рамках автопробега, — 1500 квадратных метров. Но в этом году за время акции его доставали только пять раз: когда позволяли погода и площадки.

— В нашей колонне всего 12 автомобилей и до 20 участников, — отметил Виктор Лозовой. — Стартовали мы 2 апреля в Россошанском районе Воронежской области. Там, совместно с жителями ЛНР было развернуто Знамя Великой Победы. Финиш состоится 8 мая на стадионе «Динамо» в Ставрополе, а затем 9 мая мы примем участие в Параде Победы.

В 2022 году участники автопробега посетят порядка 140 точек. С собой они возят три Знамени Победы. Вот уже 12-й год подряд они посещают и Пятигорск.

— Стало доброй традицией именно 6 мая нам встречаться в Пятигорске, — подчеркнул Виктор Лозовой. – Наш автомарш мы совершаем на основании решения губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. В этом году мы кланяемся не только ветеранам Великой Отечественной войны, но и тем ребятам, которые сегодня участвуют в спецоперации на Украине. Сложно им? Да, сложно. Это самое Знамя Победы побывало в боевых порядках и наших десантников в Херсонской области — в 247-м кавказском казачьем десантно-штурмовом полку, и в Луганской области — в 205-ой бригаде49-ой общей войсковой армии. Они, ребята, которые там служат,прикоснулись к Знамени Победы, развернули его и дали старт автопробегу. Военнослужащие поблагодарили всех за моральную и духовную помощь. Сказали спасибо записьма, игрушки, сладости. Им это все важно и ценно. Сегодня ведь все повторяется, как в 1941-1945 годах, когда наши ребята били фашистов, а тыл помогал им. Вечная память павшим, вечная слава живым!

От имени губернатора Ставрополья, правительства края и краевой Думы Виктор Лозовой поблагодарил за сохранение памяти подвига советского солдата и всех тех, кто воевал за Родину, пожелал всем мира и добра и добавил, что сейчас очень важно поддерживать ребят, которые участвуют в спецоперации, и решение верховного главнокомандующего страны, Президента России Владимира Путина. Владимир Лозовой отметил, что Знамя Победы омыто кровью 27 миллионов наших граждан.

Координатор проекта «Эх, путь-дорожка фронтовая» вручил заместителю главы администрации Пятигорска, начальнику МУ «Управление образования» Наталье Васютиной вымпел участника акции.

— Конечно, 77 лет назад никто не мог подумать о том, что в наше время фашизм опять проникнет на территорию Западной Европы и подступит к границам России, — отметила Наталья Васютина. — Сегодня мы даем отпор. Мы вместе. Поздравляю вас с наступающим праздником — Днем Великой Победы.

— Мы собрались здесь для того, чтобы встретить ежегодный и традиционный автопробег, — сказал во время митинга председатель Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил администрации Пятигорска Николай Лега. – Радостно, что в Ставропольском крае проводится много мероприятий, где вспоминают ветеранов Великой Отечественной войны, тех,кто ушел из жизни. 249 Героев Советского Союза дал наш регион, 31 из них – из Пятигорска, где 6 полных кавалеров орденов Славы. К сожалению, сейчас все меньше остается людей, которые видели ту войну своими глазами. Будем их беречь, встречаться с ними. Ведь так важно, что они могут рассказать правду о ней.

После минуты молчания участники митинга развернули Знамя Победы. Затем возложили цветы к Вечному огню. После чего юнармейцы сводного почетного караула Поста № 1 Пятигорска показали плац-парад.