Золотая пора женсовета

Так уж устроена жизнь. Время цветения сменяет пора плодородия, а затем листопада… Эпохой расцвета пятигорского Совета женщин можно уверенно назвать годы руководства организацией Натальи Абалдуевой, депутата Думы Пятигорска. За этот период наш женсовет не только вошел в число самых активных в крае. Он считается одним из наиболее дееспособных в стране.

Сложилось впечатление: для пятигорских общественниц под руководством яркого и энергичного лидера задач невыполнимых не существует. Сегодня мы постараемся напомнить читателям самые значимые из социальных проектов, организаторами и зачинщицами которых стали наши активистки.

В приоритете у Совета женщин столицы СКФО, конечно же, семья. К сожалению, в этом году полномасштабных мероприятий в День защиты детей провести не удалось, однако День знаний никто не отменял. Ранцы от женсовета в рамках акции «Собери ребенка в школу» — с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора — получили ребята из семей, особенно нуждавшихся в поддержке. Праздники для детворы традиционно помогли организовать давние друзья Совета женщин — предприятия, организации, бизнесмены. Как всегда, не обошлось без мороженого от ЗАО «Холод». Формат мероприятий, конечно же, был ограниченным, но прошли они во всех микрорайонах. В красивую добротную форму ребят из детского дома № 32 традиционно одела Ирина Платаш. Предприниматель, «Женщина года — 2018», она сама в свое время пришла в Совет женщин и предложила помощь. С тех пор мальчишки и девчонки, оставшиеся без родительской опеки, накануне 1 сентября приходят к ней на примерку как к близкой родственнице. Несмотря на то что в условиях пандемии бизнесменам пришлось несладко, не прекратили свою благотворительную деятельность и другие предприниматели Пятигорска. Так, ГеворгГеворгян побеспокоился о том, чтобы ребята из детского дома получили к школе хорошую, качественную обувь.

А если перелистать календарь еще на пару месяцев назад, тут же вспомнится другая замечательная акция, которая также родилась под куполом Совета женщин. Это «Платье для Золушки», инициатор — член президиума женсовета Инна Плесникова. С ее подачи девочки из детского дома и их сверстницы из семей, оказавшихся в трудной ситуации, получают к своим выпускным балам красивые платья, да еще и не по одному!

Не оставляет без внимания Совет женщин и долгожителей, в том числе семейных, которых чествуют в День семьи, любви и верности. А в рамках проекта «Мы этой памяти верны», посвященного 75-летию Великой Победы, представительницы организации поздравляли участников ВОВ на дому. Совет женщин Пятигорска собирает на праздничные чаепития вдов и матерей родного города, чтоб почтить память мужей и сыновей, погибших при исполнении служебного долга.

Факт:

Под руководством своего энергичного, неравнодушного руководителя, депутата Думы Пятигорска Натальи Абалдуевой городской Совет женщин стал влиятельной силой, завоевав весомый авторитет не только в курортном регионе, но и далеко за его пределами. А деятельность организации отмечена на самом высоком уровне. Председатель городского Совета женщин Наталья Абалдуева получила Благодарственное письмо Президента Российской Федерации В. В. Путина «За многолетний добросовестный труд, активную гражданскую позицию, реализацию социально значимых проектов и акций в поддержку семьи, сохранение и укрепление семейных ценностей».

Народными гуляниями активистки женсовета отмечают все красные даты в календаре, ездят к солдатам срочной службы с концертными программами и гостинцами. Пятигорчанам и гостям курорта давно полюбились и выставки народных ремесел от творческого клуба Совета женщин. Кто и сам в рукодельницы пошел, а кто изделия ручной работы из Пятигорска повез домой — вот вам и популяризация курортов! Огромной популярностью пользуется у пятигорских пенсионеров проект «Академия третьего возраста», где они обучаются компьютерной грамотности и получают другие полезные знания. Пришелся по нраву пятигорчанкам и проект, направленный на ЗОЖ, в рамках которого женщины посещали бассейн 31-й школы, занимались фитнесом в одном из спортивных клубов Пятигорска да и детишек на бесплатные тренировки водили.

Жаль, полномасштабному развитию многих задумок женсовета помешала пандемия. Однако и в этот тяжелый для всего мирового сообщества год они не сидели сложа руки — шили бахилы и маски для учреждений здравоохранения…

Никто не отменил и юбилеи, выпавшие на високосный 2020-й. Самые активные члены организации отмечены юбилейными медалями к 240-летию Пятигорска. Круглые даты — по два десятка лет — отпраздновали подразделения Совета женщин в поселке Свободы и микрорайоне Белая Ромашка — поселок Энергетик. Всего в организации 12 боеспособных единиц. Это не только женсоветы в микрорайонах, но и армянский, казачий, азербайджанский, представляющие культурно-национальные объединения города, а также женсовет воинских частей.

Наши землячки, вошедшие в состав Совета женщин на добровольных началах, времени зря не теряют: поддерживают малоимущих и многодетных, окружают заботой ветеранов, вдов погибших на посту героев и думают о будущем нового поколения пятигорчан. Кураторами всех мероприятий женсовета выступают члены президиума организации: председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько, заместитель главы города, начальник управления культуры администрации Пятигорска Наталья Васютина, директор — художественный руководитель театра оперетты Светлана Калинская, директор Дворца детского творчества Карина Оганова, доцент кафедры государственного, муниципального управления и права СКИФ РАНХиГС Эльвира Власова, директор Дома национальных культур Пятигорска Юлия Мальцева, предприниматели Наталья Радчина, Карина Мустафаева, Татьяна Журавлева, директор ДК станицы Константиновской Марина Сиянко, советник главы Пятигорска по культуре Татьяна Литвинова, помощницы депутата Думы и председателя женсовета Татьяна Абаничева и Анна Галыгина и другие известные в Пятигорске женщины. Как добрый ангел за всеми благотворительными акциями стояла, объединяла, направляла подруг сама председатель Совета женщин, депутат городской Думы и просто очень хороший, светлый и отзывчивый человек Наталья Абалдуева. Сегодня Наталья Васильевна свой пост покидает. Решение она приняла непростое, но оно продиктовано самой жизнью. Остается пожелать этой яркой и удивительной женщине главного — здоровья! Очень хочется надеяться, что задел, который ей удалось создать на посту лидера женсовета, окажется прочным и надежным для дальнейшей благой деятельности общественной организации. Без которой городскую жизнь представить уже невозможно. И это все о ней.

Еще в детстве Наталья была заводилой. Сверстники с ее мнением считались, за ней шли. Полностью организаторские таланты юной комсомолки раскрылись уже в рабочем коллективе. Комсомольцы пятигорского «Курортпродторга» избрали ее секретарем первички. А спустя непродолжительный отрезок времени горком ВЛКСМ предложил ее кандидатуру на должность заведующей первого в крае молодежного кафе «Юность». В этом, одном из самых популярных в городе, кафе бывал сам Владимир Высоцкий. На базе «Юности» действовал клуб «Хозяюшка», где местные девушки учились кулинарному искусству. Всех интересных дел, зачинщицей которых была заведующая, не перечислишь. Ее заметили, о ней заговорили. Однако от успехов у Натальи Абалдуевой голова не закружилась. Зато появились уверенность в собственных силах и огромное желание двигаться дальше.

В середине 90-х Наталью Абалдуеву пригласили на работу в налоговую инспекцию. На новом месте она также проявила себя как талантливый руководитель и профессионал. Продолжала заниматься делами общественными, была организатором различных городских мероприятий, инициатором многих благотворительных акций. Достигнув пенсионного возраста, окунулась в общественную работу без остатка. В 2012 году возглавила Совет женщин Пятигорска, а спустя еще четыре года была избрана депутатом городской Думы. В офис Натальи Абалдуевой потянулись люди со своими бедами. Что бы ни происходило в городе, Наталья Васильевна всегда находилась в самой гуще событий.