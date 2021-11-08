Золото первенства Европы — вновь у пятигорского дзюдоиста Армена Агаяна

Почти 300 сильнейших молодых спортсменов (юноши и девушки до 23 лет) боролись за медали в Будапеште. В весовой категории до 73 кг высшую награду континентального первенства завоевал воспитанник пятигорского клуба дзюдо «Олимпиец», член сборной России Армен Агаян. Одержав победу сначала над дзюдоистом из Израиля, затем над испанским спортсменом, Армен встретился в полуфинале со своим давним, «привычным» соперником – ХамзатомАхмаровым из Чеченской республики.

— Так часто встречались сАхмаровым, что ни о каком настрое и ни о какой подготовке уже не думаю – просто выхожу и борюсь, — признался Агаян по итогам боя.

Одолев Ахмарова, Армен вышел в финал, где его ждал мощный противник – грузинский дзюдоист Алеко Мамиашвили, бронзовый призер последнего тбилисского «Большого шлема». Как пишет официальный сайт Федерации дзюдо РФ, первые минуты поединка напоминали борьбу на поясах – настолько плотным и тесным оказался захват, который навязал МамиашвилиАгаяну. Тем не менее, в один из моментов именно Алеко первым потерял равновесие – вазари в пользу россиянина арбитр показал ровно на экваторе встречи.

— Я, конечно, больше хотел вести дистанционную борьбу, но решился принять вызов соперника, и это сработало, — рассказал Армен. В оставшееся время в глухую оборону наш спортсмен не ушел, временами опасно контратакуя, но до гонга ситуация на татами не изменилась – победа Агаяна по очкам. В результате пятигорский дзюдоист стал двукратным чемпионом Европы, выполнив норматив мастера спорта международного класса. А сборная России возглавила медальный зачет молодежного первенства Старого света.

Кстати, в послужном списке у молодого спортсмена из Пятигорска уже немало серьезных побед. Так, в ноябре прошлого года в хорватском городе Порече Армен Агаян завоевал золотую медаль юниорского первенства Европы. В июне 2021-го — золото чемпиона Санкт-Петербурга, в августе — бронзу Кубка Европы. В сентябре копилка наград пополнилась золотой медалью Игр стран СНГ. И вот еще одна высшая награда европейского первенства. В настоящее время Армен живет и тренируется в Санкт-Петербурге, но нередко проводит подготовку к важнейшим стартам в родном Пятигорске. И вдохновляет совсем юных, начинающих спортсменов серьезно заниматься дзюдо, стремиться к победе и саморазвитию, вкладывать в свою спортивную карьеру максимум труда, энергии и терпения.