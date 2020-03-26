Золотой прыжок Артема

В Пензе прошло первенство России по легкой атлетике среди учащихся 2005 – 2006 годов рождения.

Воспитанник МБУ СШОР № 1, учащийся СОШ № 16 Артем Кукушев завоевал золото в прыжках в высоту и таким образом поддержал традиции успешного выступления пятигорчан на этих соревнованиях. В прошлом году не было равных в толкании ядра Никите Шапрану, а ранее в тройном прыжке одержал победу Борис Хачатурян, который, как и Артем, тренируется у Анатолия Ткачева (СШОР № 1). Мы желаем удачи и новых побед нашим легкоатлетам!