Золотой забег

Юные пятигорские легкоатлеты стали победителями и призерами чемпионата и первенства СКФО.

Соревнования прошли во Владикавказе. 1. Астахов Вячеслав — 3 место (дисциплина — толкание ядра), тренер Шапран Л.А. 2. Гилко Ирина — 1 место (дисциплина – прыжок в длину), 1 место (дисциплина — тройной прыжок), тренер Ткачев А.В. 3. Глазков Георгий — 3 место (дисциплина – бег на 400м), тренер Геворкян Н.Г. 4. Игошкин Александр — 3 место (дисциплина — бег с препятствиями на расстояние 2000 м), тренер Киселев М.А. 5. Иванова Элина — 1 место (дисциплина – спортивная ходьба на расстояние 1500м), 1 место (дисциплина – спортивная ходьба на расстояние 3000м), тренер Киселев М.А. 6. Ким Эльвина — 3 место (дисциплина – прыжок в длину), тренер Ткачев А.В. 7. Коневцов Даниил — 3 место (дисциплина – бег 1500м), 3 место (дисциплина – бег 3000м), тренер Геворкян Н.Г. 8. Кукушев Артем — 1 место (дисциплина – прыжок в высоту), тренер Ткачев А.В. 9. Селезнева Виктория — 3 место (дисциплина – толкание ядра), тренер Шапран Л.А. 10. Цапко Богдан — 2 место (дисциплина – бег 1500м), тренер Ткачева М.В. 11. Шандрыгин Георгий — 1 место (дисциплина – бег 1500м), 2 место (дисциплина – бег 3000м), тренер Геворкян Н.Г.