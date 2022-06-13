Звезды отечественной эстрады выступили в парке Победы

Кульминацией празднования Дня России в Пятигорске стал грандиозный концерт в парке Победы, который собрал тысячи зрителей.

Для пятигорчан и гостей столицы СКФО выступили участники проекта «Голос» — Петр Захаров, Этери Бериашвили, Руслан Ивакин и Маргарита Позоян.

Здесь же, в рамках концертной программы, прошёл первый фестиваль-конкурс «Песни о России». На сцену поднимались вокалисты из Чувашии, Якутии, Калининградской и Ростовской областей, Дагестана, Ставропольского края, Санкт-Петербурга, а также из Абхазии, Приднестровья и Донецкой народной республики.

Со словами поздравления к собравшимся обратился глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов:

— Когда сегодня в шесть утра мы пели Гимн России, единым хором, все вместе, люди разных возрастов, национальностей, профессий, вероисповеданий, — стало ясно, в чем наша сила. Она в единстве. В наших бескрайних просторах — степях, лесах, горах, равнинах. Сила наша — в народе, который здесь живет. Мы разные, но живем и будем жить мирно и дружно, ведь Родина у нас на всех одна. Страна, которую мы любим, бережем, защищаем, которой гордимся и храним для новых поколений.

Грандиозными аплодисментами люди встретили выступление народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Мэтр отечественной эстрады исполнил, как полюбившиеся всем хиты, так и новые песни. Ярким завершением музыкального вечера стал праздничный салют.